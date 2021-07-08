***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEC2 Fonu 2021/2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri219,86 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri2.240,32 % 0,09Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.433,94 % 0,06Bağımsız Denetim Ücreti5.537,18 % 0,22Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.770,48 % 0,07Fon Yönetim Ücreti34.117,25 % 1,37Hisse Senedi Komisyonu2.103,44 % 0,08Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.199,16 % 0,05Türev Araçlar Komisyonu60,76 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler303,32 % 0,01TOPLAM GİDERLER48.985,71 % 1,97DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.492.121,85http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948559BIST