***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECB Fonu 2021/2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri15.840,79 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri4.480,64 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.433,94 % 0Bağımsız Denetim Ücreti16.048,58 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.984,7 % 0,04Fon Yönetim Ücreti850.539,11 % 0,66Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu193,29 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu208.362 % 0,16Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.264,88 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.613,42 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.651,04 % 0,01TOPLAM GİDERLER1.163.412,39 % 0,9DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ129.779.874,44http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948560BIST