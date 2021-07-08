***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 14:28
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
ECB Fonu 2021/2.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
15.840,79 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
4.480,64 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.433,94 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
16.048,58 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.984,7 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
850.539,11 % 0,66
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
193,29 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
208.362 % 0,16
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.264,88 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.613,42 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.651,04 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
1.163.412,39 % 0,9
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
129.779.874,44
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948560
BIST
14:481.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:488,6720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0207
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6618
14:4810,2995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0167
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
14:48501,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,09
|Açılış
|: 501,95
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:48
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|TIRE
|7,97
|42.012.931
|% 6,41
|
|AVGYO
|3,19
|22.608.721
|% 5,98
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|SILVR
|5,94
|32.907.105
|% 5,32
|
|FADE
|17,47
|36.642.953
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.566.600
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|229.512.666
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|IDEAS
|55,45
|8.551.051
|% -7,89
|
|KRDMD
|7,27
|498.859.327
|% 2,68
|
|THYAO
|13,68
|450.993.328
|% 0,15
|
|GARAN
|8,51
|417.087.889
|% -0,58
|
|EREGL
|18,01
|403.815.036
|% 2,56
|
|PETKM
|5,43
|295.393.290
|% 1,69
|
|PEKGY
|1,10
|229.512.666
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|173.702.496
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,27
|498.859.327
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,27
|140.175.313
|% 0,89
|
|PETKM
|5,43
|295.393.290
|% 1,69
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6665
|8,6720
|% -0,24
|
|Euro
|10,2832
|10,2995
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9588
|12,0188
|% 0,01
|
|Frank
|9,4492
|9,5061
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3068
|2,3184
|% -0,21
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,64
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|-20,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-19,63
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,50
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,74
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,70
|74,70
|0,58
|
Seans Raporu
14:48
daha fazla
-
15:01ANELE
Yüzde 5.28 oranında artışla 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 137, 648 adet işlem
-
15:00HUBVC
Yüzde 5.47 oranında artışla 11.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 042, 798 adet işlem
-
14:59RAYSG
Yüzde 4.27 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 111 adet işlem
-
14:58ANELE
Yüzde 5.63 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 083, 216 adet işlem
-
14:57XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 5, 686.00 milyon TL de