***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/04/2021AçıklamaGZN Fonu 2021/1.Dönem Fon Gider Bilgileri ( Düzeltme )Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri255,11 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti770 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5,78 % 0Fon Yönetim Ücreti22.937,57 % 0,2Hisse Senedi Komisyonu1.058,49 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu407,71 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar104,25 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler118,28 % 0TOPLAM GİDERLER25.657,19 % 0,23DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.260.374,52http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964933BIST