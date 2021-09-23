***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
23.09.2021 10:31
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/04/2021
Açıklama
GZN Fonu 2021/1.Dönem Fon Gider Bilgileri ( Düzeltme )
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
255,11 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
770 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5,78 % 0
Fon Yönetim Ücreti
22.937,57 % 0,2
Hisse Senedi Komisyonu
1.058,49 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
407,71 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
104,25 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
118,28 % 0
TOPLAM GİDERLER
25.657,19 % 0,23
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.260.374,52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964933
BIST
13:511.387
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -14,40
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
13:518,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0793
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
13:5110,3855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0764
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
13:51499,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,18
|Açılış
|: 499,08
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler13:51
|YEOTK
|73,20
|160.609.452
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.213.080
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|23.170.920
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.027.566
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|716.758
|% 8,89
|
|BASCM
|9,00
|133.433
|% -10,00
|
|AGYO
|2,99
|28.623.471
|% -8,84
|
|KTSKR
|54,80
|10.738.016
|% -8,05
|
|ISBIR
|57,00
|1.418.072
|% -7,62
|
|NUGYO
|8,96
|76.025.055
|% -7,15
|
|GARAN
|8,96
|1.000.986.837
|% -2,40
|
|KIMMR
|4,03
|719.986.207
|% -4,73
|
|THYAO
|13,42
|576.142.596
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,32
|329.177.195
|% -2,93
|
|AKBNK
|5,16
|324.871.832
|% -2,64
|
|KIMMR
|4,03
|719.986.207
|% -4,73
|
|YKBNK
|2,32
|329.177.195
|% -2,93
|
|EKGYO
|1,79
|213.020.182
|% -1,65
|
|GARAN
|8,96
|1.000.986.837
|% -2,40
|
|AKBNK
|5,16
|324.871.832
|% -2,64
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8367
|8,8412
|% 0,91
|
|Euro
|10,3747
|10,3855
|% 0,74
|
|Sterlin
|12,0765
|12,1370
|% 0,76
|
|Frank
|9,5395
|9,5970
|% 1,08
|
|Riyal
|2,3498
|2,3616
|% 0,89
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|13,20
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,96
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|36,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|43,20
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|20,89
|
|Çeyrek
|796
|814
|10,45
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,09
|
|B. Petrol
|77,37
|77,37
|0,14
|