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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

23.09.2021 10:31



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/04/2021
Açıklama

GZM Fonu 2021/1.Dönem Fon Gider Bilgileri ( Düzeltme )

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
11,04 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
770 % 0,13
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5,78 % 0
Fon Yönetim Ücreti
1.131,49 % 0,19
Hisse Senedi Komisyonu
557,8 % 0,1
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
21,11 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
104,25 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
380,78 % 0,07
TOPLAM GİDERLER
2.982,25 % 0,51
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
585.677,14



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964934


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GARFA 13,61 7.203.416 % 9,94  
OYLUM 11,63 22.948.946 % 9,92  
RALYH 5,13 7.021.046 % 9,85  
KERVN 0,49 716.758 % 8,89  
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Dolar 8,8376 8,8401 % 0,89  
Euro 10,3776 10,3825 % 0,71  
Sterlin 12,0732 12,1338 % 0,73  
Frank 9,5356 9,5930 % 1,03  
Riyal 2,3491 2,3608 % 0,86  
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13:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 13,20  
Altın Gr. 499 499 7,91  
Cumhuriyet 3.290 3.340 36,00  
Tam 3.283 3.366 44,35  
Yarım 1.587 1.628 21,45  
Çeyrek 796 814 10,73  
Gümüş.Ons 22,66 22,69 0,17  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,09  
B. Petrol 77,35 77,35 0,12  
Seans Raporu 13:52
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