***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
23.09.2021 10:31
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/04/2021
Açıklama
GZM Fonu 2021/1.Dönem Fon Gider Bilgileri ( Düzeltme )
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
11,04 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
770 % 0,13
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5,78 % 0
Fon Yönetim Ücreti
1.131,49 % 0,19
Hisse Senedi Komisyonu
557,8 % 0,1
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
21,11 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
104,25 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
380,78 % 0,07
TOPLAM GİDERLER
2.982,25 % 0,51
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
585.677,14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964934
BIST
13:521.387
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -14,29
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
13:528,8401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0782
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
13:5210,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0734
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
13:52499,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,18
|Açılış
|: 499,08
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler13:52
|YEOTK
|73,20
|160.395.781
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.203.416
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|22.948.946
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.021.046
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|716.758
|% 8,89
|
|BASCM
|9,00
|133.433
|% -10,00
|
|AGYO
|2,98
|28.546.860
|% -9,15
|
|KTSKR
|54,50
|10.731.526
|% -8,56
|
|ISBIR
|57,00
|1.418.072
|% -7,62
|
|NUGYO
|8,94
|75.204.661
|% -7,36
|
|GARAN
|8,96
|993.220.840
|% -2,40
|
|KIMMR
|4,03
|718.076.486
|% -4,73
|
|THYAO
|13,42
|567.274.644
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,33
|328.982.652
|% -2,51
|
|AKBNK
|5,15
|319.325.535
|% -2,83
|
|KIMMR
|4,03
|718.076.486
|% -4,73
|
|YKBNK
|2,33
|328.982.652
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,80
|212.949.049
|% -1,10
|
|GARAN
|8,96
|993.220.840
|% -2,40
|
|AKBNK
|5,15
|319.325.535
|% -2,83
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8376
|8,8401
|% 0,89
|
|Euro
|10,3776
|10,3825
|% 0,71
|
|Sterlin
|12,0732
|12,1338
|% 0,73
|
|Frank
|9,5356
|9,5930
|% 1,03
|
|Riyal
|2,3491
|2,3608
|% 0,86
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|13,20
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,91
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|36,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|44,35
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|21,45
|
|Çeyrek
|796
|814
|10,73
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,09
|
|B. Petrol
|77,35
|77,35
|0,12
|