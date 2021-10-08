***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGZN Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.428,28 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.012,44 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti4.260 % 0,03Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.151,94 % 0,07Fon Yönetim Ücreti240.750,46 % 1,48Hisse Senedi Komisyonu41.767,98 % 0,26Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu537,89 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.495,8 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu26.063,39 % 0,16Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.724,74 % 0,01TOPLAM GİDERLER332.192,92 % 2,05DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.223.652,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968937BIST