***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGZM Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri174,08 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.012,44 % 0,07Bağımsız Denetim Ücreti4.260 % 0,54Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.305,3 % 0,09Fon Yönetim Ücreti19.730,66 % 1,43Hisse Senedi Komisyonu7.080,79 % 0,51Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu31,59 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.495,8 % 0,11Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler460,46 % 0,03TOPLAM GİDERLER35.551,12 % 2,58DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.378.539,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968939BIST