***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGKF Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8,84 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 1,52Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.049,64 % 1,36Bağımsız Denetim Ücreti1.469,2 % 0,97Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri246,99 % 0,16Fon Yönetim Ücreti2.154,7 % 1,42Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu33,59 % 0,02Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.583,15 % 1,05Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler274,4 % 0,18TOPLAM GİDERLER10.121,51 % 6,69DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ151.222,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968940BIST