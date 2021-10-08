***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGJM Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,02Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri420,61 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.155 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.421,76 % 0,02Fon Yönetim Ücreti62.361,55 % 0,54Hisse Senedi Komisyonu9.662,89 % 0,08Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu78,54 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar393,75 % 0Türev Araçlar Komisyonu20.909,35 % 0,18Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler736,26 % 0,01TOPLAM GİDERLER100.440,71 % 0,87DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.583.184,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968941BIST