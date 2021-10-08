***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECV Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.835,1 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri4.480,64 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.049,64 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti19.614,43 % 0,06Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.921,08 % 0,1Fon Yönetim Ücreti481.480,02 % 1,43Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.134,69 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu15.424,5 % 0,05Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.011,74 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.150,97 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.911,22 % 0,02TOPLAM GİDERLER573.014,03 % 1,7DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.750.715,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968942BIST