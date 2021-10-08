***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECT Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri344,14 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri4.480,64 % 0,2Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.049,64 % 0,09Bağımsız Denetim Ücreti4.442,07 % 0,2Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.276,64 % 0,1Fon Yönetim Ücreti34.059,78 % 1,51Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu17,29 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.258,33 % 0,06Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.939,88 % 0,09Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.186,17 % 0,05TOPLAM GİDERLER52.054,58 % 2,32DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.248.488,89http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968944BIST