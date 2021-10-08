***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECB Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri22.970,97 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri4.480,64 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.049,64 % 0Bağımsız Denetim Ücreti25.567,07 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.597 % 0,06Fon Yönetim Ücreti1.333.192,72 % 0,99Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu196,3 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu307.608 % 0,23Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.905,85 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.217,33 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.333,72 % 0,01TOPLAM GİDERLER1.799.119,24 % 1,34DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ134.443.222,21http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968945BIST