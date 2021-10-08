***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECA Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri462,77 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri4.480,64 % 0,15Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.049,64 % 0,07Bağımsız Denetim Ücreti7.972,67 % 0,26Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.464,51 % 0,11Fon Yönetim Ücreti44.583,83 % 1,47Hisse Senedi Komisyonu8.297,51 % 0,27Tahvil Bono Komisyonu2,16 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.029,63 % 0,07Türev Araçlar Komisyonu906,02 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler838,7 % 0,03TOPLAM GİDERLER75.088,08 % 2,47DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.040.994,54http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968946BIST