***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEC2 Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri320,17 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri2.240,32 % 0,1Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.049,64 % 0,09Bağımsız Denetim Ücreti8.467,37 % 0,36Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.547,7 % 0,11Fon Yönetim Ücreti48.546,82 % 2,07Hisse Senedi Komisyonu2.405,67 % 0,1Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.803,07 % 0,08Türev Araçlar Komisyonu60,76 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler604,19 % 0,03TOPLAM GİDERLER69.045,71 % 2,94DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.045,71http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968947BIST