***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEBD Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri640,33 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri4.480,64 % 0,11Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.049,64 % 0,05Bağımsız Denetim Ücreti7.933,53 % 0,2Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.345,48 % 0,11Fon Yönetim Ücreti57.770,21 % 1,47Hisse Senedi Komisyonu530,71 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.059,53 % 0,05Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler884,97 % 0,02TOPLAM GİDERLER80.695,04 % 2,06DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.920.733,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968948BIST