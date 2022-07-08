***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGLV Fonu Haziran/2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri255,88 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti500 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9,37 % 0Fon Yönetim Ücreti10.442,06 % 0,21Hisse Senedi Komisyonu15.204 % 0,31Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar134,7 % 0Türev Araçlar Komisyonu1.689,25 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30,46 % 0TOPLAM GİDERLER28.265,72 % 0,58DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.894.491,82http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044907BIST