***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGMD Fonu Haziran/2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri237,49 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri4.339,2 % 0,23Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.637,05 % 0,09Bağımsız Denetim Ücreti6.857,4 % 0,36Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri808,15 % 0,04Fon Yönetim Ücreti17.083,97 % 0,89Hisse Senedi Komisyonu341,45 % 0,02Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu268,35 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.687,84 % 0,09Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler524,06 % 0,03TOPLAM GİDERLER33.784,95 % 1,76DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.924.201,98http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044908BIST