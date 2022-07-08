***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGJM Fonu Haziran/2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.140,78 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri4.339,2 % 0,02Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.250,25 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti13.549,2 % 0,08Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.145,09 % 0,06Fon Yönetim Ücreti222.535,53 % 1,28Hisse Senedi Komisyonu125.953,99 % 0,72Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8,8 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.979,83 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu84.141,59 % 0,48Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.449,97 % 0,03TOPLAM GİDERLER473.494,23 % 2,71DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.449.205,89http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044909BIST