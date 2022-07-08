***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGZN Fonu Haziran/2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.050,62 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri4.339,2 % 0,02Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.250,25 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti12.573,8 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.306,14 % 0,05Fon Yönetim Ücreti274.891,17 % 1,29Hisse Senedi Komisyonu199.263,58 % 0,94Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.049,72 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu94.767,39 % 0,45Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.999,94 % 0,02TOPLAM GİDERLER608.491,81 % 2,86DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.287.643,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044910BIST