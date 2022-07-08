***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGZM Fonu Haziran/2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri885,4 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri4.339,2 % 0,05Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.250,25 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti11.573,8 % 0,13Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.785,12 % 0,06Fon Yönetim Ücreti110.785,82 % 1,22Hisse Senedi Komisyonu34.366,46 % 0,38Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.885,63 % 0,03Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.379,24 % 0,03TOPLAM GİDERLER174.250,92 % 1,92DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.089.022,6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044911BIST