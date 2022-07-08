***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGKF Fonu Haziran/2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6,31 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri2.169,87 % 3,34Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.250,25 % 1,93Bağımsız Denetim Ücreti1.245,6 % 1,92Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55,76 % 0,09Fon Yönetim Ücreti620,08 % 0,96Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.520,29 % 2,34Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.616,18 % 2,49TOPLAM GİDERLER8.484,34 % 13,07DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.925,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044912BIST