***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECB Fonu Haziran/2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.275,85 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri5.470,1 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.194,62 % 0Bağımsız Denetim Ücreti17.905,2 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.929,78 % 0,05Fon Yönetim Ücreti809.141,94 % 0,66Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu142,42 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu54.768 % 0,04Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu54.667,78 % 0,04Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.557,85 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.883,54 % 0,02TOPLAM GİDERLER1.037.937,08 % 0,84DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ123.492.415,15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044913BIST