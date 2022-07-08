***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECV Fonu Haziran/2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.854,16 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri4.339,2 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.194,62 % 0Bağımsız Denetim Ücreti14.368,1 % 0,03Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.288,06 % 0,05Fon Yönetim Ücreti447.323,01 % 0,96Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.372,23 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17.513,53 % 0,04Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.154 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.144,55 % 0,02TOPLAM GİDERLER531.551,46 % 1,14DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.681.813,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044914BIST