***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECT Fonu Haziran/2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri188,66 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri4.339,2 % 0,23Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.250,25 % 0,07Bağımsız Denetim Ücreti4.143,4 % 0,22Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.475,88 % 0,08Fon Yönetim Ücreti19.299,32 % 1,01Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9,08 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu647,66 % 0,03Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.898,1 % 0,1Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.272,84 % 0,12TOPLAM GİDERLER35.524,39 % 1,86DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.914.322,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044915BIST