***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECA Fonu Haziran/2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri266,81 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri4.339,2 % 0,16Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.250,25 % 0,05Bağımsız Denetim Ücreti8.064,4 % 0,3Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.141,73 % 0,08Fon Yönetim Ücreti26.660,7 % 0,98Hisse Senedi Komisyonu571,15 % 0,02Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.861,93 % 0,11Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.174,08 % 0,08TOPLAM GİDERLER48.330,25 % 1,77DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.723.639,21http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044916BIST