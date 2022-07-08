***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEC2 Fonu Haziran/2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri303,81 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri2.169,87 % 0,07Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.250,25 % 0,04Bağımsız Denetim Ücreti5.203,4 % 0,27Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.091,91 % 0,07Fon Yönetim Ücreti42.691,51 % 1,38Hisse Senedi Komisyonu1.431,04 % 0,05Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.864,3 % 0,09Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.166,7 % 0,07TOPLAM GİDERLER63.112,79 % 2,04DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.088.318,58http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044917BIST