***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEBD Fonu Haziran/2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri499,58 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri4.339,2 % 0,09Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.050,2 % 0,02Bağımsız Denetim Ücreti8.143,4 % 0,17Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.635,91 % 0,07Fon Yönetim Ücreti47.786 % 0,98Hisse Senedi Komisyonu303,2 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.864,3 % 0,06Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.497,4 % 0,05TOPLAM GİDERLER71.119,19 % 1,46DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.876.785,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044918BIST