Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.10.2022 12:03
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GMD Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
430,29 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,32
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.365,96 % 0,1
Bağımsız Denetim Ücreti
9.439,07 % 0,41
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.640,3 % 0,07
Fon Yönetim Ücreti
30.449,12 % 1,33
Hisse Senedi Komisyonu
464,69 % 0,02
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
365,62 % 0,07
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.495,36 % 0,11
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
556,93 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
55.474,96 % 2,43
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.284.312,56



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069623


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:293.570
Değişim :  -0,35% |  -12,44
Açılış :  3.590  
Önceki Kapanış :  3.582  
En Yüksek
3.606 En Düşük
3.563
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 90,75 854.790.813 % 10,00  
BNTAS 6,27 222.188.070 % 10,00  
DOKTA 40,50 44.119.875 % 9,99  
ERCB 46,72 48.717.214 % 9,98  
KRONT 57,85 37.562.460 % 9,98  
daha fazla
17:27 Alış Satış %  
Dolar 18,5752 18,5886 % 0,07  
Euro 18,0496 18,0602 % 0,17  
Sterlin 20,5068 20,6096 % 0,12  
Frank 18,5652 18,6770 % 0,32  
Riyal 4,9291 4,9538 % 0,02  
daha fazla
17:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.670 1,77  
Altın Gr. 996 996 -0,47  
Cumhuriyet 6.675 6.776 -37,00  
Tam 6.710 6.767 -14,00  
Yarım 3.269 3.308 -7,00  
Çeyrek 1.638 1.655 -2,00  
Gümüş.Ons 19,41 19,43 -0,19  
Gümüş Gr. 11,56 11,58 -0,17  
B. Petrol 94,81 94,81 -1,38  
Seans Raporu 17:27
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru