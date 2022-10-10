***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.10.2022 12:03
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
GMD Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
430,29 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,32
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.365,96 % 0,1
Bağımsız Denetim Ücreti
9.439,07 % 0,41
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.640,3 % 0,07
Fon Yönetim Ücreti
30.449,12 % 1,33
Hisse Senedi Komisyonu
464,69 % 0,02
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
365,62 % 0,07
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.495,36 % 0,11
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
556,93 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
55.474,96 % 2,43
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.284.312,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069623
BIST
17:293.570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -12,44
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
17:2918,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
17:2918,0576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
17:29996,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,31
|Açılış
|: 996,38
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KONTR
|90,75
|854.790.813
|% 10,00
|
|BNTAS
|6,27
|222.188.070
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|44.119.875
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.717.214
|% 9,98
|
|KRONT
|57,85
|37.562.460
|% 9,98
|
|MARTI
|4,05
|93.857.725
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|921.482
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.827.154
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|61.964.444
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,64
|224.674.424
|% -8,01
|
|THYAO
|85,00
|4.331.345.159
|% -1,33
|
|PETKM
|14,59
|2.725.301.147
|% 0,21
|
|AKBNK
|12,91
|2.529.314.367
|% 0,94
|
|SASA
|85,35
|2.462.499.639
|% -0,47
|
|YKBNK
|8,20
|2.406.606.892
|% 1,86
|
|EKGYO
|4,29
|1.745.570.208
|% -0,69
|
|YKBNK
|8,20
|2.406.606.892
|% 1,86
|
|ISCTR
|8,23
|1.699.212.102
|% -0,12
|
|AKBNK
|12,91
|2.529.314.367
|% 0,94
|
|PETKM
|14,59
|2.725.301.147
|% 0,21
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5752
|18,5886
|% 0,07
|
|Euro
|18,0496
|18,0602
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,5068
|20,6096
|% 0,12
|
|Frank
|18,5652
|18,6770
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% 0,02
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|1,77
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.710
|6.767
|-14,00
|
|Yarım
|3.269
|3.308
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,17
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-1,38
|
Seans Raporu
17:27
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17:42CANTE
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 141.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 459 adet işlem
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17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 53 kaybederek (% -0.37 ) 3, 906
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17:41XU100
Endeks 3, 568 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 53, 178.00 milyon TL de
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17:41KZBGY
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 105, 454 adet işlem
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17:39TLMAN
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 44.40 lira fiyatla işlem gören hissede 793, 214 adet işlem