***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGMD Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri430,29 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,32Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.365,96 % 0,1Bağımsız Denetim Ücreti9.439,07 % 0,41Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.640,3 % 0,07Fon Yönetim Ücreti30.449,12 % 1,33Hisse Senedi Komisyonu464,69 % 0,02Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu365,62 % 0,07Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.495,36 % 0,11Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler556,93 % 0,02TOPLAM GİDERLER55.474,96 % 2,43DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.284.312,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069623BIST