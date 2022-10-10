***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGJM Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.965,69 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,03Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.979,16 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti17.767,96 % 0,07Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.924,11 % 0,09Fon Yönetim Ücreti482.749,77 % 1,89Hisse Senedi Komisyonu259.735,03 % 1,02Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.901,35 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu142.402,4 % 0,56Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.127,6 % 0,03TOPLAM GİDERLER950.820,69 % 3,72DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.554.656,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069624BIST