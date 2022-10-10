***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGZN Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.052,18 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,02Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.979,16 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti15.930,79 % 0,04Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.460,01 % 0,08Fon Yönetim Ücreti712.944,73 % 1,9Hisse Senedi Komisyonu407.710,24 % 1,09Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.794,76 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu197.000,33 % 0,53Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.044,23 % 0,02TOPLAM GİDERLER1.390.184,05 % 3,71DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.508.668,6http://www.k