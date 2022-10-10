***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGZM Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.912,8 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,06Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.979,16 % 0,02Bağımsız Denetim Ücreti14.930,79 % 0,13Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.223,66 % 0,09Fon Yönetim Ücreti203.500,47 % 1,81Hisse Senedi Komisyonu48.964,25 % 0,44Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.581,2 % 0,03Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.256,93 % 0,05TOPLAM GİDERLER297.616,88 % 2,65DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.237.112,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069626BIST