***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.10.2022 12:04
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
GZM Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.912,8 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,06
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.979,16 % 0,02
Bağımsız Denetim Ücreti
14.930,79 % 0,13
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.223,66 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
203.500,47 % 1,81
Hisse Senedi Komisyonu
48.964,25 % 0,44
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.581,2 % 0,03
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.256,93 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
297.616,88 % 2,65
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.237.112,47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069626
BIST
17:443.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,78
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
17:4418,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
17:4418,0577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
17:44997,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,82
|Açılış
|: 997,51
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler17:44
|BNTAS
|6,27
|222.419.791
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|861.284.157
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|44.600.408
|% 9,99
|
|SEKFK
|10,58
|29.937.329
|% 9,98
|
|NTGAZ
|26,88
|158.531.657
|% 9,98
|
|MARTI
|4,05
|93.991.156
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|922.143
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.900.756
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|62.380.215
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,63
|230.988.520
|% -8,36
|
|THYAO
|85,20
|4.628.877.973
|% -1,10
|
|PETKM
|14,62
|2.788.066.288
|% 0,41
|
|AKBNK
|13,04
|2.736.033.116
|% 1,95
|
|YKBNK
|8,32
|2.574.729.697
|% 3,35
|
|SASA
|85,35
|2.534.857.313
|% -0,47
|
|EKGYO
|4,31
|1.831.079.690
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,32
|2.574.729.697
|% 3,35
|
|ISCTR
|8,30
|1.799.162.259
|% 0,73
|
|AKBNK
|13,04
|2.736.033.116
|% 1,95
|
|PETKM
|14,62
|2.788.066.288
|% 0,41
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5812
|18,5852
|% 0,05
|
|Euro
|18,0444
|18,0577
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,5187
|20,6216
|% 0,18
|
|Frank
|18,5642
|18,6761
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9288
|4,9535
|% 0,01
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|1,22
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.705
|6.763
|-18,00
|
|Yarım
|3.267
|3.306
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,19
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-1,38
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
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17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
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17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
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17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR
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17:56IZFAS
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 277, 039 adet işlem