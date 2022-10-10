***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGKF Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri31,9 % 0,03Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 3,69Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.979,16 % 2,01Bağımsız Denetim Ücreti2.135,58 % 2,17Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri95,38 % 0,1Fon Yönetim Ücreti1.404,56 % 1,43Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu26,98 % 0,03Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.123,73 % 2,16Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.364,87 % 2,4TOPLAM GİDERLER13.795,97 % 14,02DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ98.367,77http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069627BIST