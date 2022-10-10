***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECB Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri18.558,66 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri8.398,52 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.923,53 % 0Bağımsız Denetim Ücreti27.811,46 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri92.658,28 % 0,07Fon Yönetim Ücreti1.255.203,14 % 0,98Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu231,9 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu96.222 % 0,08Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu100.154,88 % 0,08Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.402 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.859,2 % 0,02TOPLAM GİDERLER1.631.423,57 % 1,28DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ127.715.033,59http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069628BIST