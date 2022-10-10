***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECV Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.905,75 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.923,53 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti21.517,06 % 0,04Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.570,93 % 0,08Fon Yönetim Ücreti753.996,79 % 1,45Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.730,22 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu32.772,05 % 0,06Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.899,04 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.767,19 % 0,03TOPLAM GİDERLER893.350,18 % 1,71DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.138.471,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069629BIST