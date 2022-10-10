***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECT Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri286,23 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,38Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.979,16 % 0,1Bağımsız Denetim Ücreti6.725,07 % 0,36Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.204,74 % 0,11Fon Yönetim Ücreti28.911,51 % 1,51Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9,08 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.113,35 % 0,06Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.479,53 % 0,13Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.097,68 % 0,16TOPLAM GİDERLER54.073,97 % 2,82DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.918.611,63 % 2,82http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069630BIST