***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.10.2022 12:05
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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EBD Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
810,62 im Ücreti
75.436,71 % 1,46
Hisse Senedi Komisyonu
625,54 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.559,87 % 0,07
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.386,54 % 0,07
TOPLAM GİDERLER
109.141,15 % 2,12
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.153.868,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069631
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,0679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1798
En Düşük
17,9829
18:05995,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,79
|Açılış
|: 995,90
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.006,21
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5862
|18,5938
|% 0,09
|
|Euro
|18,0489
|18,0699
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,4118
|20,5141
|% -0,34
|
|Frank
|18,5920
|18,7040
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9362
|4,9609
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-1,45
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,06
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.698
|6.765
|-16,00
|
|Yarım
|3.264
|3.307
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,30
|
|B. Petrol
|93,34
|93,34
|-2,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR