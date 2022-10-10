***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECA Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri465,62 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,26Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.979,16 % 0,07Bağımsız Denetim Ücreti10.559,62 % 0,37Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.244,98 % 0,11Fon Yönetim Ücreti41.441,71 % 1,46Hisse Senedi Komisyonu1.511,27 % 0,05Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.557,5 % 0,13Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.998,92 % 0,11TOPLAM GİDERLER73.026,4 % 2,58DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.829.346,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069632BIST