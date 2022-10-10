***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEC2 Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri561,53 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,11Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.979,16 % 0,06Bağımsız Denetim Ücreti10.725,07 % 0,31Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.421,6 % 0,1Fon Yönetim Ücreti70.106,14 % 2,07Hisse Senedi Komisyonu2.176,86 % 0,06Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.559,87 % 0,11Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.930,62 % 0,09TOPLAM GİDERLER99.094,66 % 2,93DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.384.523,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069640BIST