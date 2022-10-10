***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGLC Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri132,28 Ücreti5.977,68 % 0,61Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8,72 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar738,14 % 0,07Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.380,98 % 0,55TOPLAM GİDERLER13.706,04 % 1,39DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ984.211,37http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069641BIST