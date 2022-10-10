***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGLG Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri151,05 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri740,38 % 0,05Bağımsız Denetim Ücreti500 % 0,03Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri586,69 % 0,04Fon Yönetim Ücreti13.839,18 % 0,93Hisse Senedi Komisyonu21.294,18 % 1,43Tahvil Bono Komisyonu0 % 0,05Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.453 % 0,16TOPLAM GİDERLER40.420,64 % 2,71DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.489.541,35http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069642BIST