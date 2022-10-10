***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGLV Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri740,07 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri740,38 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti500 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.910,89 % 0,03Fon Yönetim Ücreti53.440,36 % 0,83Hisse Senedi Komisyonu35.097 % 0,55Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar738,14 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu4.518,59 % 0,07Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.936 % 0,08TOPLAM GİDERLER102.621,43 % 1,6DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.426.016,68http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069643BIST