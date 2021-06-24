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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.06.2021 12:47



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış Subasar Global Menkul Değerler A.Ş. Yönetici / Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 22 Yıl SPL Düzey 3 +Türev Araçlar
Nilgün Nacar 2015 - devam Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / 1994 - 2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici 22 Yıl SPK İleri Düzey + Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943938


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAGFS 17,49 1.977.916 % 10,00  
DENGE 3,41 190.905 % 10,00  
RTALB 22,02 55.494.940 % 9,99  
TKURU 203,70 6.671.515 % 9,99  
VKFYO 8,06 14.770.103 % 9,96  
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14:02 Alış Satış %  
Dolar 8,6777 8,6800 % 0,46  
Euro 10,3795 10,3849 % 0,72  
Sterlin 12,0775 12,1380 % 0,41  
Frank 9,4021 9,4588 % 0,33  
Riyal 2,3052 2,3168 % 0,36  
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14:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 3,27  
Altın Gr. 497 497 2,93  
Cumhuriyet 3.292 3.342 0,00  
Tam 3.277 3.359 -0,71  
Yarım 1.584 1.625 -0,35  
Çeyrek 794 812 -0,17  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 0,10  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,06  
B. Petrol 75,12 75,12 -0,07  
Seans Raporu 14:02
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