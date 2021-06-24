***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.06.2021 12:47
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış Subasar Global Menkul Değerler A.Ş. Yönetici / Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 22 Yıl SPL Düzey 3 +Türev Araçlar
Nilgün Nacar 2015 - devam Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / 1994 - 2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici 22 Yıl SPK İleri Düzey + Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943938
BIST
14:021.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,32
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.413
En Düşük
1.405
14:028,6800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0400
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6810
En Düşük
8,6368
14:0210,3849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0745
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3849
En Düşük
10,3104
14:02496,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,69
|Açılış
|: 496,92
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
497,33
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler14:02
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|190.905
|% 10,00
|
|RTALB
|22,02
|55.494.940
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.671.515
|% 9,99
|
|VKFYO
|8,06
|14.770.103
|% 9,96
|
|CEOEM
|13,49
|145.301.294
|% -9,95
|
|MMCAS
|6,31
|82.604
|% -7,21
|
|FLAP
|2,55
|19.775.277
|% -6,25
|
|SNKRN
|29,10
|74.508
|% -5,83
|
|TSGYO
|3,22
|9.965.039
|% -4,73
|
|THYAO
|14,55
|595.144.918
|% -0,07
|
|GARAN
|8,37
|565.460.910
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,24
|463.769.057
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,13
|397.006.501
|% 0,95
|
|KRDMD
|6,67
|279.477.571
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,24
|463.769.057
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,13
|397.006.501
|% 0,95
|
|GARAN
|8,37
|565.460.910
|% 1,21
|
|HALKB
|5,27
|221.273.452
|% 0,76
|
|KRDMD
|6,67
|279.477.571
|% 0,30
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6777
|8,6800
|% 0,46
|
|Euro
|10,3795
|10,3849
|% 0,72
|
|Sterlin
|12,0775
|12,1380
|% 0,41
|
|Frank
|9,4021
|9,4588
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3052
|2,3168
|% 0,36
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,27
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,93
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|0,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|-0,71
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|-0,35
|
|Çeyrek
|794
|812
|-0,17
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,06
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|-0,07
|