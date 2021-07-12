***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerglobalmdp@global.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak: Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli sermaye piyasası araçlarında kısa ve uzun pozisyon alarak ortalamanın altında risk seviyesiyle ortalamanın üzerinde orta ve uzun vadeli getiri elde etmeyi hedeflemektedir. - Fonun eşik değeri: %100 BIST-KYD Mevduat TL Endeksi'dir. - Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz. - Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir. - Fon şu varlık sınırlamalarıyla yönetilir: yabancı para ve sermaye piyasası araçları azami %50, yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları azami %80 olarak uygulanır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST/KYD MEVDUAT TL 100Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBarış SUBASAR Global Menkul Değerler A.Ş. Yönetici-Global MD Portföy Yönetimi Genel Müdür/Portföy Yöneticisi 22 Yıl SPL Düzey3+Türev AraçlarNilgün NACAR 2015 - devam Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / 1994 - 2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici 22 Yıl SPL Düzey 3+Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950227BIST