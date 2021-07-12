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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.07.2021 12:33



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
globalmdp@global.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak: Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli sermaye piyasası araçlarında kısa ve uzun pozisyon alarak ortalamanın altında risk seviyesiyle ortalamanın üzerinde orta ve uzun vadeli getiri elde etmeyi hedeflemektedir. - Fonun eşik değeri: %100 BIST-KYD Mevduat TL Endeksi'dir. - Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz. - Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir. - Fon şu varlık sınırlamalarıyla yönetilir: yabancı para ve sermaye piyasası araçları azami %50, yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları azami %80 olarak uygulanır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST/KYD MEVDUAT TL 100

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış SUBASAR Global Menkul Değerler A.Ş. Yönetici-Global MD Portföy Yönetimi Genel Müdür/Portföy Yöneticisi 22 Yıl SPL Düzey3+Türev Araçlar
Nilgün NACAR 2015 - devam Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / 1994 - 2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici 22 Yıl SPL Düzey 3+Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950227


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Riyal 2,2881 2,2995 % -0,32  
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16:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 5,82  
Altın Gr. 502 502 0,57  
Cumhuriyet 3.321 3.371 22,00  
Tam 3.304 3.388 21,02  
Yarım 1.597 1.639 10,17  
Çeyrek 801 819 5,08  
Gümüş.Ons 26,10 26,14 -0,08  
Gümüş Gr. 7,22 7,23 -0,05  
B. Petrol 75,78 75,78 0,62  
Seans Raporu 16:56
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