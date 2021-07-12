***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.07.2021 12:33
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYGMDP00084
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
09.07.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 Kurucu + Global Menkul Değerler A.Ş. 1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
globalmdp@global.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak: Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli sermaye piyasası araçlarında kısa ve uzun pozisyon alarak ortalamanın altında risk seviyesiyle ortalamanın üzerinde orta ve uzun vadeli getiri elde etmeyi hedeflemektedir. - Fon portföyünün sürekli olarak en az % 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. - Fonun eşik değeri: %100 BIST-KYD Mevduat TL Endeksi'dir. - Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz. - Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir. - Fon şu varlık sınırlamalarıyla yönetilir: yabancı para ve sermaye piyasası araçları azami %49, yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları azami %49 olarak uygulanır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST/KYD MEVDUAT TL 100
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,006849315 2,5 0,006849315 2,5
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdulkadir Dokumacı 01.02.2019 12 Yıl SPL Düzey 2
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış Subasar Global Menkul Değerler A.Ş. Yönetici / Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 22 Yıl SPL Düzey 3 + Türev Araçlar
Nigün Nacar 2015 - devam Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / 1994 - 2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici 22 Yıl SPL Düzey 3 + Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. N:65 K:1 Kağıthane / İstanbul 0212 244 55 66 0212 244 55 67 e-Posta
Barış Subasar Genel Müdür / Portföy Yöneticisi 0212 244 55 66 bariss@global.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950231
BIST