***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ FONUISIN Kodu TRYGMDP00118Fonun Süresi SÜRESİZDİRFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi30.05.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıGLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler12:30 TEFAS, KURUCU VE GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.globalmdportfoy.com.tr Kaldıraçlı işlemlerin koruma amacıyla kullanıldığı durumlarda, portföyde mevcut sermaye piyasası araçları ile yüksek korelasyona sahip türev araçlar seçilerek, aşağı yönlü fiyat hareketlerinin etkisini azaltmak amacıyla ters yönde pozisyon alınır.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem yurt dışında, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir. Fon, ağırlıklı olarak yerli borsa yatırım fonlarına ve yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapabilir. 5Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Eşik değer-BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0052 1,90Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAbdulkadir DOKUMACI 01.02.2019 14 SPK Düzey 2 LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBarış SUBASAR 06.04.2017 Global Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı(1999-2011) Global Menkul Değerler A.Ş. Nişantaşı İrtibat Bürosu Müdürü (2011-2015) Global Menkul Değerler A.Ş. Merkez Şube Müdürü (2015-2017) Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür(2017-) Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi(2017-) 22 SPK Düzey 3Lisansı, Türev Araçlar LisansıNilgün NACAR 03.09.2018 2015 - Global MD Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 1994 - 2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici 23 SPK Düzey 3Lisansı, Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaYeşilce Mah.Eski Büyükdere Cad.No:65 K:1 Kağıthane / İstanbul 0212.244.55.66 0212.264.31.52 globalmdp@global.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaBarış SUBASAR Genel Müdür 0212.244.55.66 globalmdp@global.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033070BIST