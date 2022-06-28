***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2022 12:04
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 0212 244 55 66 globalmdp@global.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039630
BIST
16:502.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,44
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
16:5016,6579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1320
|Açılış
|: 16,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
16:5017,5362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0098
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
16:50973,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,43
|Açılış
|: 973,29
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.953.294
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.498.320
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,96
|7.720.355
|% 9,94
|
|BMSCH
|10,32
|89.820.766
|% 9,79
|
|SEKUR
|15,30
|97.008.828
|% -8,33
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,41
|135.573.326
|% -5,72
|
|KRTEK
|20,00
|15.275.333
|% -4,49
|
|THYAO
|49,46
|4.516.269.374
|% -0,20
|
|SISE
|21,90
|1.296.873.239
|% 1,11
|
|EREGL
|27,86
|1.175.667.871
|% 0,07
|
|SAHOL
|20,38
|1.063.648.948
|% 0,69
|
|KRDMD
|12,01
|917.449.697
|% -2,45
|
|YKBNK
|4,56
|830.415.086
|% -1,94
|
|ODAS
|3,17
|526.035.604
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,65
|423.240.110
|% 2,71
|
|TSKB
|2,13
|321.599.518
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,48
|810.506.834
|% -0,35
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6361
|16,6652
|% 0,84
|
|Euro
|17,5019
|17,5530
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,2826
|20,3844
|% 0,32
|
|Frank
|17,3214
|17,4258
|% 0,60
|
|Riyal
|4,4216
|4,4438
|% 0,69
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-2,38
|
|Altın Gr.
|976
|976
|7,29
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.512
|6.605
|13,00
|
|Yarım
|3.192
|3.231
|7,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,37
|