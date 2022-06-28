***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2022 12:04
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 0212 244 55 66
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Barış Subasar Genel Müdür 0212 244 55 66 bariss@global.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039631
BIST
16:502.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,44
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
16:5016,6579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1320
|Açılış
|: 16,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
16:5017,5362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0098
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
16:50973,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,43
|Açılış
|: 973,29
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler16:50
|DOKTA
|34,98
|8.243.954
|% 10,00
|
|BMSCH
|10,34
|90.584.947
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.953.952
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.498.320
|% 9,96
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,35
|97.297.426
|% -8,03
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,41
|136.004.501
|% -5,72
|
|IHAAS
|27,50
|18.720.505
|% -5,63
|
|THYAO
|49,40
|4.534.257.749
|% -0,32
|
|SISE
|21,86
|1.297.758.624
|% 0,92
|
|EREGL
|27,84
|1.177.561.942
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,38
|1.066.443.098
|% 0,69
|
|KRDMD
|12,01
|918.901.116
|% -2,45
|
|YKBNK
|4,56
|830.425.890
|% -1,94
|
|ODAS
|3,16
|528.162.187
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,65
|423.629.160
|% 2,71
|
|TSKB
|2,13
|321.851.540
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,48
|813.092.575
|% -0,35
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6383
|16,6579
|% 0,80
|
|Euro
|17,5100
|17,5362
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,2685
|20,3701
|% 0,25
|
|Frank
|17,3193
|17,4236
|% 0,59
|
|Riyal
|4,4211
|4,4432
|% 0,68
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-1,25
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,46
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.509
|6.603
|11,00
|
|Yarım
|3.191
|3.229
|5,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,51
|
Seans Raporu
16:50
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-
17:05XU100
Endeks 2, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 26, 782.00 milyon TL de
-
17:05CEMAS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 354, 147 adet işlem
-
17:04ALARK
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 34.68 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 156, 587 adet işlem
-
17:03KRDMD
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 12.03 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 569, 303 adet işlem
-
17:01FONET
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 13.32 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 447 adet işlem