***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2022 12:05
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 0212 244 55 66 0212 244 55 67 fonoperasyon@global.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039636
BIST
16:312.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,72
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
16:3116,6554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1295
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
16:3117,5483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
16:31976,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,16
|Açılış
|: 976,02
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler16:31
|BMSCH
|10,34
|80.860.358
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.928.131
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.498.320
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,84
|6.923.286
|% 9,56
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SEKUR
|15,50
|95.488.245
|% -7,13
|
|SELVA
|8,43
|131.886.429
|% -5,49
|
|KRTEK
|20,04
|14.737.931
|% -4,30
|
|THYAO
|49,20
|4.056.256.751
|% -0,73
|
|SISE
|21,86
|1.266.014.350
|% 0,92
|
|EREGL
|27,88
|1.143.055.774
|% 0,14
|
|SAHOL
|20,38
|1.042.328.656
|% 0,69
|
|KRDMD
|12,04
|901.610.008
|% -2,20
|
|YKBNK
|4,58
|812.054.350
|% -1,51
|
|ODAS
|3,16
|508.273.605
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,65
|413.505.010
|% 2,71
|
|TSKB
|2,12
|315.490.524
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,49
|765.571.354
|% -0,24
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6362
|16,6554
|% 0,78
|
|Euro
|17,5159
|17,5483
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,2658
|20,3674
|% 0,24
|
|Frank
|17,3217
|17,4261
|% 0,61
|
|Riyal
|4,4195
|4,4417
|% 0,65
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,92
|
|Altın Gr.
|976
|976
|7,23
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|39,00
|
|Tam
|6.498
|6.604
|12,00
|
|Yarım
|3.190
|3.230
|6,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|0,09
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,58
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 71 kaybederek (% -0.30 ) 2, 250
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, RODRG, BMSCH, ISBIR
-
16:45
BRSAN, ULUSE, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
SEKUR, SELVA, TEZOL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 133 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 120 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem