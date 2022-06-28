***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2022 12:05
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 0212.244.55.66 0212.264.31.52 globalmdp@global.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039638
BIST
16:492.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,01
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
16:4916,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1345
|Açılış
|: 16,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
16:4917,5316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
16:49973,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,43
|Açılış
|: 973,29
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler16:49
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.951.901
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.498.320
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,92
|7.284.104
|% 9,81
|
|BMSCH
|10,32
|89.398.156
|% 9,79
|
|SEKUR
|15,26
|96.720.064
|% -8,57
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,40
|134.900.424
|% -5,83
|
|KRTEK
|20,00
|15.102.078
|% -4,49
|
|THYAO
|49,42
|4.479.274.793
|% -0,28
|
|SISE
|21,86
|1.292.084.440
|% 0,92
|
|EREGL
|27,82
|1.171.995.920
|% -0,07
|
|SAHOL
|20,38
|1.061.576.305
|% 0,69
|
|KRDMD
|12,01
|915.064.028
|% -2,45
|
|YKBNK
|4,57
|830.194.319
|% -1,72
|
|ODAS
|3,16
|523.112.323
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,64
|420.599.701
|% 2,33
|
|TSKB
|2,13
|321.517.575
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,48
|806.590.284
|% -0,35
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6319
|16,6604
|% 0,81
|
|Euro
|17,4934
|17,5316
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,2835
|20,3852
|% 0,33
|
|Frank
|17,3222
|17,4265
|% 0,61
|
|Riyal
|4,4219
|4,4440
|% 0,70
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-2,93
|
|Altın Gr.
|976
|976
|6,87
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.510
|6.604
|12,00
|
|Yarım
|3.191
|3.230
|6,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,52
|