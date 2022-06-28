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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.06.2022 12:05
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 0212.244.55.66 0212.264.31.52 globalmdp@global.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039639


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BIST En Aktif Hisseler16:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 56,10 2.779.173 % 10,00  
MAKIM 18,82 6.923.238 % 9,99  
RODRG 22,30 8.493.860 % 9,96  
DOKTA 34,84 6.861.579 % 9,56  
OYAYO 8,53 7.562.558 % 9,50  
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16:31 Alış Satış %  
Dolar 16,6328 16,6588 % 0,80  
Euro 17,5222 17,5534 % 0,15  
Sterlin 20,2706 20,3723 % 0,26  
Frank 17,3135 17,4178 % 0,56  
Riyal 4,4195 4,4416 % 0,64  
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16:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 1,25  
Altın Gr. 977 977 8,39  
Cumhuriyet 6.529 6.628 35,00  
Tam 6.507 6.615 23,00  
Yarım 3.195 3.236 12,00  
Çeyrek 1.600 1.617 5,00  
Gümüş.Ons 21,12 21,15 -0,02  
Gümüş Gr. 11,34 11,35 0,10  
B. Petrol 113 113 1,80  
Seans Raporu 16:31
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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