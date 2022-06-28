***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2022 12:06
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilobalmdp@global.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039642
BIST
15:322.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,28
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.519
15:3216,6652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1393
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
15:3217,5752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0488
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
15:32977,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,47
|Açılış
|: 977,33
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler15:30
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.801.134
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.349.601
|% 9,96
|
|ORMA
|32,76
|472.823
|% 9,20
|
|OYAYO
|8,50
|7.088.718
|% 9,11
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,42
|91.234.315
|% -7,61
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|PRZMA
|3,40
|2.323.419
|% -4,23
|
|CEMAS
|1,22
|67.176.293
|% -3,94
|
|THYAO
|48,96
|3.628.606.782
|% -1,21
|
|SISE
|21,88
|1.153.815.121
|% 1,02
|
|EREGL
|27,76
|1.019.346.353
|% -0,29
|
|SAHOL
|20,44
|926.823.575
|% 0,99
|
|KRDMD
|11,97
|815.009.167
|% -2,77
|
|YKBNK
|4,57
|738.425.998
|% -1,72
|
|ODAS
|3,17
|477.520.693
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,64
|354.398.153
|% 2,33
|
|TSKB
|2,14
|269.796.008
|% 0,94
|
|AKBNK
|8,49
|679.750.265
|% -0,24
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6504
|16,6618
|% 0,82
|
|Euro
|17,5555
|17,5795
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,3049
|20,4067
|% 0,43
|
|Frank
|17,3464
|17,4509
|% 0,75
|
|Riyal
|4,4247
|4,4469
|% 0,76
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|1,17
|
|Altın Gr.
|977
|977
|8,52
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.622
|29,00
|
|Tam
|6.505
|6.600
|8,00
|
|Yarım
|3.194
|3.228
|4,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,13
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,01
|